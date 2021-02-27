Zonguldak'ta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı
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Zonguldak'ta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

27.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:14
Zonguldak'ta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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