Zonguldak'ta Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Darbe

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliği Narkotim Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 113gr sentetik uyuşturucu ve 18 gr toz esrar ele geçirilirken 5 şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz.Ereğli KOM Grup Amirliği Narkotim Ekipleri tarafından İl dışından sabah saatlerinde Kdz.Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde getirdiği öğrenilen Erdem B., isimli şahsın ikametinden satış yaptığı tespit edildi. Yahya K., isimli şahsın yapılan üst aramasında sigara paketi içerisinde yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucu maddesi yakalanırken yapılan aramada 5 adet kaya kırıcı dinamit, 45 adet şeffaf poşet ile hassas terazi ve 108 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Ayrıca il merkezinde ekipler tarafından yapılan takip sonucunda ticari araç durdurulmuş bu esnada araçtan atılan malzeme kontrol edildiğinde yaklaşık 18 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan 5 şahıs yakalandı.



Yapılan operasyon ve uygulamada toplamda 113 gram sentetik uyuşturucu ve 18 gr toz esrar maddeleri ele geçirilirken ele geçirilen uyuşturucu maddelerden yaklaşık 600 içimlik sigara üretilebileceği öğrenildi. - ZONGULDAK