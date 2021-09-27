Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Kozlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.A, A.C. ve U.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan" tutuklandı.???????

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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