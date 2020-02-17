Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:08
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.E. (41), A.K. (38) ve M.Ç. (38) gözaltına alındı.

Aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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