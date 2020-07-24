Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
24.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:16
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada 62 yaşındaki E.A'nın uyuşturucu madde sattığını belirledi.
Operasyonda, E.A. gözaltına alınırken, 120 kök Hint keneviri, 150 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, öğütücü ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.
Kaynak: AA