Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

01.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:26
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen N.Ç. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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