Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda K.S'nin ikametinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra 16 sentetik ecza, ruhsatsız pompalı ve av tüfeği ile 11 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan B.T. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz