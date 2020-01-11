Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

11.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:25

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede ilçeye bağlı Yazıcıoğlu köyünde ikamet eden T.E'nin (40) uyuşturucu ticareti yaptığını belirlemesinin ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, T.E. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda 24 ekstazi hap, 20 gram kubar esrar ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.E'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA