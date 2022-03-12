Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ile ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstleri ve ikametlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 2 bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.