Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ile ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstleri ve ikametlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 2 bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Uyuşturucu, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title