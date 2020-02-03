Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:22
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, narkotik köpeği ve drone da kullanılan operasyonda K.B, Ö.Ç, Y.K, B.K, A.B. ve Ç.K. yakalandı.

Aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

K.B. ve Ç.K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler