Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu kullanan, ticaretini yapan ve sevk edenlere yönelik çalışma yapıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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