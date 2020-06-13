Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
13.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:23

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karapınar Beldesi Durmuşlar mahallesinde A.D. ve E.D'nin kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 17 kök hint keneviri bitkisi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken, şüpheliler de gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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