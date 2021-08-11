Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 74 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 74 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde A.Ş.K. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. A.Ş.K. isimli şahsın Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bahçesinde yapılan aramada 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.Ş.K. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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