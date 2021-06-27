Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda uyuşturucu madde bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda uyuşturucu madde bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; H.G.S. (17) ve V.Y. (40) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Alınan arama kararı ile araca düzenlenen operasyonda H.G.S. (17) ve V.Y. (40) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada; 15 gram bonzai, 10 gram tütünle karışık bonzai, 2 adet ecstasy hap, 1 fişek bonzai ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu
Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:06:47. #1.15#

title