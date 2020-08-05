Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonununda 2 kişi gözaltına alındı.
05.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:01
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonununda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan Zonguldak'a gelerek uyuşturucu satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyünde düzenlenen operasyonda İstanbul'dan gelen Y.K ile B.Ç'yi gözaltına alırken, 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işleminin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA