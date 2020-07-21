Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonununda 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonununda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güdüllü Köyü'nde ikamet eden H.B. ve E.B'nin ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına alırken, 1 kilo 500 gram kubar esrar ile 145 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA