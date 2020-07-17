Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonununda 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonununda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadıoğlu köyünde ikamet eden S.C'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmeye çalıştığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına alırken, 30 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA