Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (3)ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜYMÜŞZonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan U.R.G.'nin öğrenci servisi şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.

19.02.2020 01:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 01:51
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

'ta uyuşturucu operasyonu (3)

ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜYMÜŞ

Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan U.R.G.'nin öğrenci servisi şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı. Bir ilkokul ve ortaokula öğrenci taşımacılığı yapan U.R.G.'nin uyuşturucu maddeyle yakalanması öğrencilerin velileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: DHA

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: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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