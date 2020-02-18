Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
ZONGULDAK'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, adliyeye sevk edildi.
ZONGULDAK'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, adliyeye sevk edildi.
Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ihbar üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, U.R.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.