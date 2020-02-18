Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Haberler » Güncel » Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Haber

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:54
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, adliyeye sevk edildi.

Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini artıran İl Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ihbar üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, U.R.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler