Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheli E.T. (36) gözaltına alındı. Aramalarda 700 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.