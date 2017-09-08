Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta, il merkeziyle Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkeziyle Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Ereğli'de A.B. ve U.B. ile il merkezinde E.A, O.A. ve U.K. gözaltına alındı.



Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 592 kök Hint keneviri, 3 kilo 530 gram toz esrar ve 73 gram Hint keneviri tohumu ile "fişek" diye tabir edilen 3 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.



Şüphelilerden E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.