Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



Kent merkezinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği taksiden atılan poşette 18 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Ereğli İlçesi'de ise İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu sattığı iddia edilen Erdem B. evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 108 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca Erdem B.'nin evinden çıkan Yahya K.'nın üzerinde yapılan aramada da 5 gram bonzai bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Soruşturma sürüyor. - Zonguldak