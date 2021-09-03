Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ele geçirilen bir kilo 600 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında Kozlu İlçesi Kılıç Mahallesi'nde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan altı şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Narkotimler tarafından bir kilo 600 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ele geçirildi. Polis ekiplerince uzun süren çalışmalar sonucunda olay yerinde yakalaması yapılan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen A.K, B.D, B.Ş, C.C, R.K ve S.B isimli şahıslar Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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