Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

25.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:17
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak'ta narkotimlerce yapılan operasyonda 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta narkotimlerce yapılan operasyonda 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında; il merkezinde yaptığı operasyonda B.Ç. (37), İ.Y. (51) ve Ü.A. (31) isimli şahıslar yapılan takip sonucu narkotimlerce yakalandı. Operasyonda 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" yapan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:18:56. #1.14#
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