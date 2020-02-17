Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutukluZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

17.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:23
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kozlu ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E.(41), A.K.(39), M.Ç.(39) emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.K. tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
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