Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklu

Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde 25 yaşındaki S.K. ve 17 yaşındaki B.Ş.'nin üst aramasında 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Liman Caddesi üzerinde durdurulan bir otomobilde bulunan 33 yaşındaki A.G. ve 26 yaşındaki E.D.'nin üst aramasında 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında soruşturma başlatılan iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK