Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 300 gram uyuşturucu madde, para ve uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada; İl Merkezinde On Temmuz Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında; yaklaşık 300 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, para ayrıca çokça uyuşturucu madde aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. isimli şahıs sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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