Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.A. tutuklandı.

21.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:03
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

'ta, ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.A. tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu temin edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, E.A., (24) T.B. (23) ve E.K.'yi (23) gözaltına aldı. Temin edecekleri uyuşturucuları üniversite çevresinde satacakları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 3 şüpheli ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.A. tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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