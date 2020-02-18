Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

18.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:08

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 60 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ü.R.G. isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Ü.R.G.'nin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA