Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
Zonguldak'ın merkez ve Devrek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
25.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:57
Zonguldak'ın merkez ve Devrek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyündeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen E.T'yi gözaltına aldı.
Operasyonda 63 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucu Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.
Operasyonda M.K, E.T. ve İ.K. gözaltına alındı, 63 kök kenevir ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA