Zonguldak'ta uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ta uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

31.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:30
Zonguldak'ta uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla B.Ç'yi (28) gözaltına aldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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