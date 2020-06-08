Zonguldak'ta ürettiği fideleri ülkenin dört bir yanına gönderiyor
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Zonguldak'ta ürettiği fideleri ülkenin dört bir yanına gönderiyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde amatör olarak başladığı sebze ve meyve fideciliğinde, kurduğu firmayla 18 kişiye istihdam sağlayan Erol Duran'ın ürettiği fideler ülkenin dört bir yanından talep görüyor.

Zonguldak'ta ürettiği fideleri ülkenin dört bir yanına gönderiyor
08.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:44

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde amatör olarak başladığı sebze ve meyve fideciliğinde, kurduğu firmayla 18 kişiye istihdam sağlayan Erol Duran'ın ürettiği fideler ülkenin dört bir yanından talep görüyor.

İlçede 15 yıl önce sebze ve meyve fidesi üretmeye karar veren 44 yaşındaki Duran, kısa zamanda çalışmalara başladı.

"Bilgi ve tecrübe isteyen bir iş" olarak tanımladığı fide üreticiliğinde başlangıçta yaşadığı zorluklara rağmen babasının manevi desteğiyle pes etmeyen Duran, zaman içerisinde kendini ve işlerini geliştirdi.

İlçeye bağlı Geriş köyünde bulunan 11 dönümlük arazisinde üretim yapan Duran, fidelerin satışını Türkiye'nin dört bir yanına yapıyor.

Kurduğu firma sayesinde 18 kişiye iş imkanı sağlayan Duran, gelecekte istihdamı artırmayı hedefliyor.

"Bu işi yapan başka işle uğraşmayacak"

Erol Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işe amatör olarak başladıkları için ilk zamanlar zorluk çektiklerini vurguladı.

"Fide üretimi bilgi isteyen, hata yaptığınızda telafisi çok zor olan bir iş." diyen Duran, "Yaptığımız işin sorumluluk yönü çok daha ağır basıyor. Yanlış, hastalıklı ya da üretim hatasından kaynaklanan bazı sıkıntıların çiftçilerde yaşatabileceği kazanç kayıpları, bizim için en büyük sorumluluk. Bunun bilinciyle üretim yapıyoruz. Bu şekilde satışlarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, sattıkları üründe çiftçilerin yüksek düzeyde memnuniyetini amaçladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu işin merkezi Antalya'dır. Burası uzak bir memleket, fideliklerde çalışan tecrübeli insanlar olmadığı için biz tamamen kendi iş kolunda yapayalnız, bilgiye muhtaç bir şekilde çalışmaya başladık. Çok azmettik ve meşakkatli yollardan geçtik. Hatta bu işi bırakmaya düşündüm ancak babamın manevi desteğiyle devam ettim. Geldiğimiz nokta şimdi bu, çok şükür. İstediğimiz her yere, istediğimiz her fideyi verebilecek kapasiteye ulaştık. Daha da geliştirmeye özen gösteriyoruz. Kaliteli üretim yapmanın, yetiştiricilikte edinilen bilginin sonu yok. Her zaman iyisini hedeflememiz lazım, bizim de hedefimiz o."

Kurdukları firmada çalışan sayısının zamanla artığını aktaran Duran, fideleri hemen hemen her yere gönderdiklerini dile getirdi.

Duran, her zaman işinin başında olduğunu belirterek, "Bu işi yapan başka işle uğraşmayacak. Başka işle uğraşan bu işte başarı sağlayamaz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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