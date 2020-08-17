Zonguldak'ta üç ayrı alanda ormanlık alan yandı.

Zonguldak'ta üç ayrı alanda ormanlık alan yandı... Kürekle alevlere toprak atıp alevlere müdahale etmeye çalıştılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ormanlık alanda üç ayrı bölgede yangın meydana geldi. Yangına arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak-Ereğli karayolu Ömerli köyü Çötleben mevkisinde saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Üç ayrı noktada meydana gelen yangını gören yöre halkı kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

İhbarı alan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Alaplı, Zonguldak Merkez, Ereğli ekiplerinin yanı sıra Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın havadan görüntülendi

Ekiplerin müdahale ettiği yangın havadan da görüntülendi. Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu soğutma çalışmalarını yerinde inceledi. Çorumluoğlu, "Yaklaşık 45 dakika önce başlayan bir orman yangınımız var. Arazözlerimiz müdahale etti. Kontrol altına aldığımızı söyleyebiliriz. Büyümeden söyleyebiliriz. Özel idare tankerleri, belediye tankerleri ve arazözler bölgeye geldi. Soğutma çalışmalarını yapıyorlar. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Arkadaşlar araştırıyor. İlk hedefimiz yangını söndürmek" dedi.

Öte yandan yöre halkı kazma ve küreklerle kazdıkları toprakları alevlere atarak yangını söndürmeye çalıştılar. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA