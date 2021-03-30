Zonguldak'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı karayolu Göktepe mevkisinde, Aytekin Baytekin idaresindeki 67 TE 036 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak su kanalına devrildi.

Sürücü çarpmanın etkisiyle ana yola fırlayarak ağır yaralandı.

Kazayı gören 67 FA 345 plakalı jipi kullanan Ferdi Atışman ise yol kenarına aracını çekerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazayı haber alan 67 TE 036 plakalı kamyonun sahibi Erdinç Çardak da 67 TE 752 plakalı otomobil ile olay yerine geldi.

Aracından inen ve kaza yapan alana yürüyerek giden Çardak'a sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 EF 543 plakalı otomobil çarptı.

Aynı otomobil daha sonra da Ferdi Atışman'a ait jipe vurarak refüje çıktı.

Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Aytekin Baytekin kaldırıldığı hastanede, kamyonun sahibi Erdinç Çardak ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası 67 EF 543 plakalı otomobilden çıkarılan Sinem Nur Akman da ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı iddia edilen ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza nedeniyle yol güzergahı yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenazeler Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş