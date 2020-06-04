Zonguldak'ta tünelde ters yönde ilerleyen otomobil kazaya neden oldu Zonguldak'ta ters yönde ilerleyen yabancı plakalı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta ters yönde ilerleyen yabancı plakalı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kozlu-Ereğli istikameti Değirmenağzı ikinci tünelde, ters yönde seyir halindeki Hasan B'nin (77) kullandığı CT 12 FWZ Romanya plakalı otomobil ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak idaresindeki 67 DB 145 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile yabancı plakalı araçta bulunan Neriman B. (66) yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaynak: AA