Zonguldak'ta traktör devrildi: 1 ölü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Soğanlıyörük köyünde Barış Özcan (32) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eğimli arazide devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Barış Özcan'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.