Zonguldak'ta trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi defnedildi
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Zonguldak'ta trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta, trafik kazasında yaşamını yitiren 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak'ta trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi defnedildi
09.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:54

Zonguldak'ta, trafik kazasında yaşamını yitiren 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak-Ankara kara yolunda önceki gün otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Eymen Burak A'nın (10) cenazesi, yakınlarınca Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaydamar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada Eymen Burak A. için helallik alındı ve dua edildi. Çocuğun yakınları ise taziyeleri kabul etti.

Törene, Eymen Burak A'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğun cenazesi, Hayat Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde 7 Haziran'da, Hanife Y'nin (43) kullandığı 67 ED 441 plakalı hafif ticari araç ile Cihan A. (44) idaresindeki 67 AH 332 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Eymen Burak A. (10) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan sürücüler ile anne ve oğlu hastaneye kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan ve adliyeye çıkartılan sürücü Hanife Y. dün tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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