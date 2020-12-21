Zonguldak'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Zonguldak'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

21.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:51
Zonguldak'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çayboyu Caddesi'nde, Mollabey köyü istikametinde ilerleyen M.K idaresindeki 67 SD 051 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen İ.E'nin kullandığı 67 SK 214 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan R.K, E.E ve A.K yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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