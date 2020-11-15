Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

15.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:39
Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli kavşağında Yavuz Y. idaresindeki 34 NE 0316 plakalı otomobil ile Uğur S'nin kullandığı 67 ABC 061 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile çarpışma sonrası ters dönen bir araçta bulunan Hatice K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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