Zonguldak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
22.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:09
Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde Şaban Ö. (36) yönetimindeki 67 TU 891 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Nilgün Ö'ye (45) çarptı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü ve Nilgün Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA