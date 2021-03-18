Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

18.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:14
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

??????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

??????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli kara yolu Ören kavşağında Hasan Morcu idaresindeki 67 LB 813 plakalı hafif ticari araç ile Suat İşgören'in kullandığı 14 AAG 252 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine Morcu, otomobildeki Mahmut Kurt ve Emre Güleç yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde sıkışan Mahmut Kurt ve Emre Güleç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarıldı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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