Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

18.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:11

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis devriye aracının karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre İstasyon Caddesinde devriye görevini ifa eden polis aracına yan yoldan çıkan Satılmış Çelik hakimiyetindeki 06 Y 1670 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Rukiye Gedik hakimiyetindeki 67 LF 174 plakalı araç ile çarpıştı. Olay yerine gelen ambulans ile 3 polis memuru, İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Satılmış Çelik ve diğer sürücü Rukiye Gedik hafif yaralı olarak tedavileri yapıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA