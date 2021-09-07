Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında meydana geldi. Yenice-Gökçebey istikametine gelen 34 SC 7183 plakalı Peugeot marka otomobil ile Devrek'ten Yenice istikametine seyreden tır çarpıştı.

Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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