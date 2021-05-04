Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan kamyonetin su tankerine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan kamyonetin su tankerine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Fener semtinde meydana geldi. 67 EH 875 plakalı Ford kamyonet sürücüsü merkez istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek belediyeye ait su tankeri aracına çarptı. Kazada B.Ç, Ş.T. ve M.Ö isimli 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Olayın ardından polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan kamyonet çekici yardımıyla yoldan çekildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelilerinin olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı