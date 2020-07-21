Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tarım aracının otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tarım aracının otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hışıroğlu mevki Yeni Sanayi önünde yaşandı. Cemal Emre Ç. (23) idaresindeki 67 AAL 021 plakalı araç ile Recep B. (60) idaresindeki pat-pat tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada pat-pat sürücüsü Recep B., tarım aracında bulunan Şahin B. (59) ve Şehriye Y. (84) yaralandı. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunurken otomobilin yolcusu ve sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA