Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Ormanlı kara yolu Subaşı mevkisinde Ergin A. idaresindeki 67 LF 164 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Hayri İ'nin kullandığı 67 LE 405 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan sürücü Hayri İ. ise itfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından otomobilin üst bölümü ve sürücü bölgesi kesilerek, kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA