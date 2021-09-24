Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi Cehennemağzı Mağaraları Sokak'ta meydana geldi. Mağaralar yolunda Tuana D. idaresindeki 67 AAS 582 plakalı motosiklet, yağışlı hava sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Tuana D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yağmur B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise, yüzü kanlar içerisinde kalan Tuana D.'yi bilincini açık tutmak için ambulans gelene kadar yardımda bulundu. Arkadaşı Yağmur B. ise kazayı hafif şekilde atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulunurken, kaza ile ilgili bilgiler aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız sedyeyle ambulansa alınırken, Yağmur B. ise tedbir amaçlı ambulansa bindi. Hastaneye kaldırılan genç kızlar tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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