Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın-Zonguldak karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bartın istikametine giden Cengiz B.'ye ait 67 AH 658 plakalı Renault markalı araç Çaycuma'ya dönmek isterken arkadan gelen Veli D.'ye ait RE VN 67 plakalı Mercedes markalı araçla çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi, itfaiye ve trafik ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan Çaycuma İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan titiz çalışma sonucu araçta sıkışan yaralı Cengiz B.'yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri iki sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından araçlar çekici tarafından çekilince trafik akışı kontrollü bir şekilde tekrar sağlandı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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