Zonguldak'ta trafik kazası

23.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:41

Zonguldak'ta kaygan yolda kontrolden çıkan araç yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kazadan şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.



Kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Bartın'dan Serdaroğlu köyüne seyir halindeki R.B. idaresindeki 74 BL 838 plakalı aracıyla yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü R.B. ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı fark eden çevredekiler gencin yardımına koşarak araçtan çıkmasını sağladı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan soğuk havalar sebebiyle kayganlaşan yollarda sürücülerin dikkatli seyir etmeleri gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA