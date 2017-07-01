Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Öcal Dağcıoğlu idaresindeki 67 TR 609 plakalı otomobil ile Süleymanlar Mahallesi, eski Devlet Hastanesi kavşağında Çiğdem Kavi'nin kullandığı 59 RP 641 plakalı araçla çarpıştı.



Kazada yaralanan Kavi, 112 acil servis ekiplerinin müdahalesi ile Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.